PATERNÒ: VANDALI DANNEGGIANO CABINA E CENTRALINA ELETTRICA DELLO STADIO

Come si apprende da un post del Sindaco Nino Naso, alcuni vandali si sono introdotti all'interno dello stadio "Falcone - Borsellino" rubando e vandalizzando cabina e centralina elettrica dello stadioQ...

Come si apprende da un post del Sindaco Nino Naso, alcuni vandali si sono introdotti all'interno dello stadio "Falcone - Borsellino" rubando e vandalizzando cabina e centralina elettrica dello stadio

Questo il post reso pubblico dal primo cittadino:

Che meraviglia il nostro campo di calcio...

Pronto per ospitare la prossima partita dei nostri Rossoazzurri.

Una considerazione a margine...

Ma com'è possibile che a ogni opera realizzata, avviene sempre qualche atto vandalico?

Guarda caso, oggi la cabina dell'energia elettrica e la centralina sono state state danneggiate, al fine di impedire l' irrigazione del manto erboso.

Vorrei ricordare a chi vuol fare del male alla nostra Paternò, che siamo un' Amministrazione attentissima, che non si lascia scoraggiare da simili gesti.

Ricordiamo a costoro, che lavoriamo h24, sia nei giorni feriali che nei festivi.

FORZA PATERNÒ