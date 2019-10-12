PATERNÒ: VANDALI DANNEGGIANO CABINA E CENTRALINA ELETTRICA DELLO STADIO
Come si apprende da un post del Sindaco Nino Naso, alcuni vandali si sono introdotti all'interno dello stadio "Falcone - Borsellino" rubando e vandalizzando cabina e centralina elettrica dello stadioQ...
Questo il post reso pubblico dal primo cittadino:
Che meraviglia il nostro campo di calcio...
Pronto per ospitare la prossima partita dei nostri Rossoazzurri.
Una considerazione a margine...
Ma com'è possibile che a ogni opera realizzata, avviene sempre qualche atto vandalico?
Guarda caso, oggi la cabina dell'energia elettrica e la centralina sono state state danneggiate, al fine di impedire l' irrigazione del manto erboso.
Vorrei ricordare a chi vuol fare del male alla nostra Paternò, che siamo un' Amministrazione attentissima, che non si lascia scoraggiare da simili gesti.
Ricordiamo a costoro, che lavoriamo h24, sia nei giorni feriali che nei festivi.
FORZA PATERNÒ