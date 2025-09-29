Paternò, vandali danneggiano colonnina della sosta a pagamento in via Bellini
PATERNO’ – Ieri pomeriggio, domenica 28 settembre 2025, fino alle ore 12 il dispositivo risultava ancora integro. Poi, i vandali sono tornati a colpire. A farne le spese, ancora una volta, è stata una colonnina per la sosta a pagamento, situata in via Bellini.
Il parchimetro è stato pesantemente danneggiato nella parte inferiore, rendendo di fatto inutilizzabile lo strumento destinato alla gestione della sosta.
Non si tratta di un episodio isolato. In passato, infatti, ad essere presi di mira erano stati altri dispositivi analoghi installati in diverse vie del centro cittadino: da via Roma a via Bellini, fino a via Strano ed Emanuele Bella.
Un fenomeno che, purtroppo, si ripete ciclicamente e che comporta non solo un danno economico, ma anche un disservizio per la collettività. Ancora una volta, a pagare il prezzo dell’inciviltà di pochi è l’intera comunità paternese, costretta a convivere con episodi che potrebbero essere evitati.