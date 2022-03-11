95047

PATERNO' VANDALI DANNEGGIANO LE PIANTINE ALLA VILLA

Un ennesimo atto vandalico è stato commesso ai danni della città.L'amara sorpresa nella mattina le piantine sono state estirpate dalle fioriere che si trovano all'interno della Villa Moncada.L’area è...

11 marzo 2022 09:03
Cronaca
Un ennesimo atto vandalico è stato commesso ai danni della città.

L'amara sorpresa nella mattina le piantine sono state estirpate dalle fioriere che si trovano all'interno della Villa Moncada.

L’area è stata oggetto di riqualificazione  da parte della Dusty con la collaborazione della scuola ell’I.C. “G.B. Nicolosi” e dell'amministrazione comunale con l'iniziativa  “Tutti per l’orto urbano, l’orto urbano per tutti” con la semina e la coltivazione di rosmarino, sedano, broccolo e cavolfiore.

Alcune delle piantine, messe a dimora dai giovani studenti sono state sradicate.

