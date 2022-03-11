PATERNO' VANDALI DANNEGGIANO LE PIANTINE ALLA VILLA
Un ennesimo atto vandalico è stato commesso ai danni della città.L'amara sorpresa nella mattina le piantine sono state estirpate dalle fioriere che si trovano all'interno della Villa Moncada.L’area è...
L’area è stata oggetto di riqualificazione da parte della Dusty con la collaborazione della scuola ell’I.C. “G.B. Nicolosi” e dell'amministrazione comunale con l'iniziativa “Tutti per l’orto urbano, l’orto urbano per tutti” con la semina e la coltivazione di rosmarino, sedano, broccolo e cavolfiore.
Alcune delle piantine, messe a dimora dai giovani studenti sono state sradicate.