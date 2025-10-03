Paternò, vandali di nuovo in azione in via Bellini: danneggiata la targa della strada

PATERNO’ – Nuovo episodio di vandalismo in città. Dopo il danneggiamento della colonnina della macchinetta per le strisce blu, avvenuto domenica scorsa, i vandali sono tornati a colpire ancora una vol...

PATERNO’ – Nuovo episodio di vandalismo in città. Dopo il danneggiamento della colonnina della macchinetta per le strisce blu, avvenuto domenica scorsa, i vandali sono tornati a colpire ancora una volta nella centralissima via Bellini.

Nella giornata di ieri, infatti, ignoti hanno preso di mira la targa con l’indicazione del nome della strada, mandandola in frantumi. A terra sono rimasti numerosi pezzi del cartello stradale, mentre il palo che lo sosteneva è ancora in piedi.

Un gesto che si aggiunge alla già lunga scia di atti vandalici registrati in città e che contribuisce ad alimentare il senso di degrado e insicurezza tra i residenti e i commercianti della zona.

Sul posto si sono recati cittadini e curiosi che hanno segnalato l’accaduto, mentre resta da capire se siano presenti telecamere utili a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e risalire ai responsabili.

Un altro episodio che ripropone con forza la questione sicurezza a Paternò e la necessità di un maggior presidio del territorio per prevenire simili azioni, che oltre a causare danni al patrimonio urbano, colpiscono l’immagine stessa della città.