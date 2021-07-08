95047

08 luglio 2021 21:17
PATERNÒ. VANDALI IN AZIONE A CASA CONIGLIO -
Cronaca
Molto probabilmente si tratta di un atto vandalico quello che è accaduto nella serata di oggi, 08 Luglio 2021  nella struttura comunale “Casa Coniglio” in piazzale della Fraternità, nel quartiere Coniglio.

Verso le ore 20, infatti, è stato lanciato l’allarme per un incendio nella struttura

Con ogni probabilità alcune persone sarebbero entrate, facendo irruzione all’interno dando fuoco ai ad uno dei portoni della struttura esterna

Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Sul posto  sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento locale , che sono entrati all’interno della struttura per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la struttura.

