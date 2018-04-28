PATERNO': VANDALI IN AZIONE, IERI SERA IN PIAZZA PUGLISI - FOTO
A cura di Redazione
28 aprile 2018 08:36
Atto vandalico questa sera intorno alle ore 21 in piazza Don Pino Puglisi, zona Scala Vecchia.
Degli sconosciuti hanno bruciato una palma
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò che in modo tempestivo hanno spento il fuoco, evitando il propagarsi delle fiamme
