PATERNO': VANDALI IN AZIONE PANCHINA SRADICATA IN PIAZZA INDIPENDENZA
Vandali in azione nel cuore di Paternò. Questa notte ignoti hanno divelto e distrutto una delle panchine in Piazza Indipendenza.
Sul grave gesto è intervenuto su Facebook l’assessore Luigi Gulisano: "Tutte le volte che qualcuno si permette di distruggere, imbrattare o danneggiare qualcosa a Paternò non si rende conto che fa del male a sé stesso. Paternò è casa sua. Mi auguro che si renda conto del danno che ha causato e se ne vergogni... Le autorità competenti stanno osservando le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza per individuare i colpevoli."