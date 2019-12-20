PATERNO': VANDALI IN AZIONE PANCHINA SRADICATA IN PIAZZA INDIPENDENZA

Vandali in azione nel cuore di Paternò. Questa notte ignoti hanno divelto e distrutto una delle panchine in Piazza Indipendenza.Sul grave gesto è intervenuto su Facebook l’assessore Luigi Gulisano: "T...

A cura di Redazione 20 dicembre 2019 20:38

