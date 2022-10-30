95047

PATERNÒ: VANDALI INCENDIANO CUMULO DI SPAZZATURA

30 ottobre 2022 09:32
News
Vandali incendiano cumulo di spazzatura.

E' accaduto nella serata di ieri, sabato 29 Ottobre a Paternò.

Prima delle 21 ignoti hanno dato fuoco a un cumulo di spazzatura che si trovava lungo il marciapiede di Corso Marco Polo

