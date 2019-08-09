PATERNÒ: VANDALI INCENDIANO PIANTE ALLA VILLA COMUNALE

Vandali appiccano incendio alle sterpaglie della villa comunale.Il fuoco è divampato intorno alle ore 14.30, dove col propagarsi delle fiamme, anche una palma ha preso il sopravvento.Sembrerebbe che q...

Vandali appiccano incendio alle sterpaglie della villa comunale.

Il fuoco è divampato intorno alle ore 14.30, dove col propagarsi delle fiamme, anche una palma ha preso il sopravvento.

Sembrerebbe che qualche vandalo abbia dato a fuoco e sia scappato.

Fortunatamente il rogo e stato domato dai vigili del fuoco intervenuti in breve tempo.