PATERNÒ: VANDALI INCENDIANO PIANTE ALLA VILLA COMUNALE
A cura di Redazione
09 agosto 2019 16:22
Vandali appiccano incendio alle sterpaglie della villa comunale.
Il fuoco è divampato intorno alle ore 14.30, dove col propagarsi delle fiamme, anche una palma ha preso il sopravvento.
Sembrerebbe che qualche vandalo abbia dato a fuoco e sia scappato.
Fortunatamente il rogo e stato domato dai vigili del fuoco intervenuti in breve tempo.