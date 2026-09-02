Paternò, vandali nella piazzetta tra via Fallica e via Eolie: forzata la cabina del metano

La segnalazione di un residente: danneggiato anche un punto luce, mentre nell’area sono presenti rifiuti abbandonati.

PATERNO’ – Vandali ancora in azione in una piazzetta di Paternò. La segnalazione arriva dall’area compresa tra via Fallica e via Eolie, dove, secondo quanto riferito da un residente, nella serata di ieri alcuni giovani avrebbero forzato e aperto la cabina del metano presente all’interno dello spazio pubblico.

Le fotografie scattate questa mattina mostrano la porta della struttura non perfettamente chiusa. La cabina riporta chiaramente le indicazioni relative alla presenza di gas infiammabile, motivo per cui l’episodio desta particolare preoccupazione.

«Non capisco cosa volessero trovare all’interno, sono ragazzate senza senso», racconta il cittadino che ha segnalato l’accaduto alla nostra redazione.

Ma la cabina del metano non sarebbe l’unico problema della piazzetta. Come mostrano le altre immagini, un punto luce risulta danneggiato e piegato, mentre in prossimità di una panchina sono presenti anche sacchetti e rifiuti abbandonati.

Una situazione che, secondo i residenti, necessita di un intervento per il ripristino dell’illuminazione, la verifica della cabina e una maggiore cura dell’area, utilizzata quotidianamente dagli abitanti della zona.

La richiesta è soprattutto quella di controllare tempestivamente la struttura del metano dopo quanto accaduto e di intervenire sui danneggiamenti presenti nella piazzetta.