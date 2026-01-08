Paternò – Vandali senza freni nelle due ville comunali: al Parco del Sole riaperta una breccia, a Villa Moncada spariscono persino i WC

Tra il ridere e il serio, perché la situazione è grave ma sfiora l’assurdo, continuano gli atti vandalici nelle aree verdi di Paternò.Al Parco Giovanni XXIII, noto come Parco del Sole, ignoti hanno ri...

Al Parco Giovanni XXIII, noto come Parco del Sole, ignoti hanno riaperto una breccia nel casotto del custode, sistemata meno di un mese fa, rendendo vano l’ultimo intervento di ripristino.

Ancora più incredibile quanto accaduto a Villa Moncada: i servizi igienici sono stati devastati e, come se non bastasse, sono stati rubati anche i WC. Sì, proprio i WC.

Un episodio che lascia increduli e che racconta meglio di mille parole il livello di degrado e di mancanza di rispetto per i beni pubblici.

La rabbia dei cittadini è forte. «È uno schifo di vandali che spadroneggiano indisturbati», denuncia Francesco autore della segnalazione giunta in redazione.

Le foto mostrano chiaramente lo stato dei luoghi.

Ora si chiedono più controlli, interventi immediati e misure concrete di prevenzione, perché tra l’amaro e l’assurdo, a pagare sono sempre i cittadini onesti e l’immagine della città.