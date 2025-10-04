Paternò, vandalizzata la fontana di via Pietro Lupo: spreco d’acqua davanti alla scuola Aldo Moro

PATERNÒ – Un episodio di inciviltà è stato segnalato questo pomeriggio, 4 ottobre, in via Pietro Lupo, proprio di fronte alla scuola Aldo Moro.Un cittadino, passando dalla zona intorno alle 18, ha not...

PATERNÒ – Un episodio di inciviltà è stato segnalato questo pomeriggio, 4 ottobre, in via Pietro Lupo, proprio di fronte alla scuola Aldo Moro.

Un cittadino, passando dalla zona intorno alle 18, ha notato che una delle fontane pubbliche è stata danneggiata, probabilmente a seguito di un atto vandalico. Dal manufatto in pietra, infatti, sgorga ininterrottamente un getto d’acqua che si riversa sul marciapiede, creando disagi e soprattutto uno spreco evidente di risorse idriche.

«L’ho vista pochi minuti fa e mi è dispiaciuto molto – ha scritto un residente che ha segnalato l’accaduto alla nostra redazione – ho pensato di contattarvi nella speranza che, pubblicando il video, qualcuno intervenga al più presto».

La scena ha destato amarezza e preoccupazione tra i passanti, sia per il rischio legato alla presenza di bambini e studenti che ogni giorno frequentano la scuola vicina, sia perché lo spreco avviene in un momento in cui la sregione sta vivendo difficoltà legate alla carenza idrica e alla distribuzione dell’acqua.

Si auspica un rapido intervento da parte degli uffici comunali competenti per riparare la fontana e porre fine alla perdita, restituendo decoro e funzionalità a uno spazio pubblico che dovrebbe essere curato e rispettato.