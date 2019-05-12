PATERNO': VASTO INCENDIO DI STERPAGLIA, COLONNA DI FUMO BEN VISIBILE
Un vasto incendio di sterpaglie e vegetazione è divampato questa mattina, intorno alle ore 09.30 in un terreno nei pressi del corso Italia-Viale de Platani.In pochi istanti, nonostante l'intervento pr...
Un vasto incendio di sterpaglie e vegetazione è divampato questa mattina, intorno alle ore 09.30 in un terreno nei pressi del corso Italia-Viale de Platani.
In pochi istanti, nonostante l'intervento provvidenziale dei Vigili del Fuoco di Paternò , il rogo si è rapidamente esteso, tanto che si è formata una densa colonna di fumo bianca alta diverse centinai di metri.
Colonna di fumo ben visibile in città, la situazione è comunque sotto controllo.
Non si registrano feriti o intossicati.
Le cause dell'incendio sono al momento ignoti