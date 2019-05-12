95047

PATERNO': VASTO INCENDIO DI STERPAGLIA, COLONNA DI FUMO BEN VISIBILE

A cura di Redazione Redazione
12 maggio 2019 09:54
Un vasto incendio di sterpaglie e vegetazione è divampato questa mattina, intorno alle ore 09.30 in un terreno nei pressi del corso Italia-Viale de Platani.

In pochi istanti, nonostante l'intervento provvidenziale dei Vigili del Fuoco di Paternò , il rogo si è rapidamente esteso, tanto che si è formata una densa colonna di fumo bianca alta diverse centinai di metri.

Colonna di fumo ben visibile in città, la situazione è comunque sotto controllo.

Non si registrano feriti o intossicati.

Le cause dell'incendio sono al momento ignoti

