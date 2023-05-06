PATERNÒ: VASTO INCENDIO DI STERPAGLIE IN CORSO IN ZONA VIA DELLA LIBERTÀ: DENSA COLONNA DI FUMO GRIGIO IN CIELO

FLASHUn incendio di roghi e sterpaglie è tutt'ora in corso nella mattinata di oggi, 6 maggio 2023 nei pressi della via libertà ed il viale dei Platani.Pure in questo caso, ad andare a fuoco cumuli di...

FLASH

Un incendio di roghi e sterpaglie è tutt'ora in corso nella mattinata di oggi, 6 maggio 2023 nei pressi della via libertà ed il viale dei Platani.

Pure in questo caso, ad andare a fuoco cumuli di rifiuti e sterpaglie abbandonati in un ampio terreno.

Una densa nube grigia si è alzata in cielo ed è visibile da centinaia di metri. segno che su quel terreno a bruciare non sono solo sterpaglie, ma probabilmente anche i rifiuti di qualche discarica abusiva.