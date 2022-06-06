95047

PATERNÒ: VASTO INCENDIO DI STERPAGLIE IN ZONA PIETRALUNGA: DENSA COLONNA DI FUMO GRIGIO IN CIELO

FLASHUn ennesimo incendio di roghi e sterpaglie si è verificato nel primo pomeriggio di oggi 6 giugno 2022 intorno alle ore 14 sulla Strada Provinciale 137/i in contrada Pantano/Pietralunga.In fumo di...

A cura di Redazione Redazione
06 giugno 2022 14:44
PATERNÒ: VASTO INCENDIO DI STERPAGLIE IN ZONA PIETRALUNGA: DENSA COLONNA DI FUMO GRIGIO IN CIELO -
News
Condividi

FLASH

Un ennesimo incendio di roghi e sterpaglie si è verificato nel primo pomeriggio di oggi 6 giugno 2022 intorno alle ore 14 sulla Strada Provinciale 137/i in contrada Pantano/Pietralunga.

In fumo diversi ettari di terreno, principalmente canneto, agrumeti, e macchia mediterranea, i roghi si sono sviluppati in diversi punti.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco del nostro al fine di spegnere le fiamme d mettere in sicurezza l'area interessata.

Una densa nube di fumo grigia è ben visibile in lontananza.

In aggiornanento

 

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047