PATERNÒ: VASTO INCENDIO DI STERPAGLIE IN ZONA PIETRALUNGA: DENSA COLONNA DI FUMO GRIGIO IN CIELO
FLASH
Un ennesimo incendio di roghi e sterpaglie si è verificato nel primo pomeriggio di oggi 6 giugno 2022 intorno alle ore 14 sulla Strada Provinciale 137/i in contrada Pantano/Pietralunga.
In fumo diversi ettari di terreno, principalmente canneto, agrumeti, e macchia mediterranea, i roghi si sono sviluppati in diversi punti.
Sul posto stanno operando i vigili del fuoco del nostro al fine di spegnere le fiamme d mettere in sicurezza l'area interessata.
Una densa nube di fumo grigia è ben visibile in lontananza.
In aggiornanento