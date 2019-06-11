PATERNÒ: VASTO INCENDIO DI STERPAGLIE IN ZONA SCALA VECCHIA

Un vasto incendio di sterpaglie e vegetazione è divampato questo pomeriggio, intorno alle ore 17.30 in un terreno nei pressi della scuola G.B. Nicolosi (Scala Vecchia)In pochi istanti, nonostante l’in...

Un vasto incendio di sterpaglie e vegetazione è divampato questo pomeriggio, intorno alle ore 17.30 in un terreno nei pressi della scuola G.B. Nicolosi (Scala Vecchia)

In pochi istanti, nonostante l’intervento provvidenziale dei Vigili del Fuoco di Paternò , il rogo si è rapidamente esteso, tanto che si è formata una densa colonna di fumo bianca alta diverse centinai di metri.

Come di consueto, le operazioni di spegnimento sono state seguite da quelle di bonifica delle zone interessate dai due incendi.

La dinamica esatta dell’evento è ora da definire, non si esclude il dolo, o giochi di ragazzi.

Interventi che si potrebbero evitare se i Comuni facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni e se gli stessi proprietari, qualora non vi fossero ordinanze, si occupassero, di propria iniziativa, a rimuovere l’erba secca, principale causa degli incendi, tenendo i campi puliti.

Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi.

Potrebbe capitare, infatti, che sia richiesto il loro intervento proprio mentre tutte le squadre sono fuori in altri interventi, specie nei periodi estivi a causa del caldo.