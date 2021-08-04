PATERNÒ: VASTO INCENDIO DI STERPAGLIE VICINO ALLE CASE
FLASH
Ennesismo incendio di sterpaglie in città oggi 04 agosto 2021.
Pure questa questa volta a bruciare una vasta area ricca di sterpaglie e vegetazione nella zona 'Fossa Creta' tra le vie Scala Vecchia e la via Balatelle.
Il fuoco si è sviluppato non tanto lontano delle case fortunatamente però senza provocare alcun danno agli immobili, attimi di paura che non sono sfociati in tragedia.
Una densa colonna di fumo grigio è ben visibile da notevole distanza.
Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò con il supporto della Protezione civile di Paternò e di una squadra arrivata da Reggio Emilia nei giorni scorsi in supporto della grave situazione incendi in Sicilia