PATERNÒ: VASTO INCENDIO DI STERPAGLIE VICINO ALLE CASE

FLASHEnnesismo incendio di sterpaglie in città oggi 04 agosto 2021.Pure questa questa volta a bruciare una vasta area ricca di sterpaglie e vegetazione nella zona 'Fossa Creta' tra le vie Scala Vecchi...

A cura di Redazione Redazione
04 agosto 2021 12:14
FLASH

Ennesismo incendio di sterpaglie in città oggi 04 agosto 2021.

Pure questa questa volta a bruciare una vasta area ricca di sterpaglie e vegetazione nella zona 'Fossa Creta' tra le vie Scala Vecchia e la via Balatelle.

Il fuoco si è sviluppato non tanto lontano delle case  fortunatamente però senza provocare alcun danno agli immobili, attimi di paura che non sono sfociati in tragedia.

Una densa colonna di fumo grigio è ben visibile da notevole distanza.

Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò con il supporto della Protezione civile di Paternò e di una squadra arrivata da Reggio Emilia nei giorni scorsi in supporto della grave situazione incendi in Sicilia

