PATERNO': Vasto incendio sterpaglie alle Salinelle - (Foto e Video)
A cura di Redazione
01 giugno 2018 22:50
FLASH
Vasto incendio si è sviluppato questa sera, poco dopo le 22, alle salinelle
Le fiamme stanno bruciando sterpaglie che si trovavano in un ampio tratto.
Una alta colonna di fumo si è alzata ed è visibile da buona parte della città.
IN AGGIORNAMENTO
https://www.youtube.com/watch?v=ydQ6A1Ta89Q
https://www.youtube.com/watch?v=XOfvN9UZA4E
