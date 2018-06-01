95047

PATERNO': Vasto incendio sterpaglie alle Salinelle - (Foto e Video)

A cura di Redazione Redazione
01 giugno 2018 22:50
Cronaca
Vasto incendio si è sviluppato questa sera, poco dopo le 22, alle salinelle

Le fiamme stanno bruciando sterpaglie che si trovavano in un ampio tratto.

Una alta colonna di fumo si è alzata ed è visibile da buona parte della città.

IN AGGIORNAMENTO

https://www.youtube.com/watch?v=ydQ6A1Ta89Q

https://www.youtube.com/watch?v=XOfvN9UZA4E

