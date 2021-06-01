PATERNÒ: VASTO INCENDIO STERPAGLIE IN CORSO

FLASHEnnesimo incendio di sterpaglie in corso da un paio di minuti, nella serata di oggi 01 Giugno 2021, tra la via Stazione ed il Corso Italia.Ad andare a fuoco cumuli di rifiuti e sterpaglie abbando...

FLASH

Ennesimo incendio di sterpaglie in corso da un paio di minuti, nella serata di oggi 01 Giugno 2021, tra la via Stazione ed il Corso Italia.

Ad andare a fuoco cumuli di rifiuti e sterpaglie abbandonati in un terreno alle spalle del campo di calcio Totuccio Bottino sprigionando una densa colonna di fumo.

Incendio probabilmente partito da un terreno privato.

Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò che stanno spegnendo l'incendio e mettendo in sicurezza l'area.

Interventi che si potrebbero evitare se i Comuni facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni e se gli stessi proprietari, qualora non vi fossero ordinanze, si occupassero, di propria iniziativa, a rimuovere l’erba secca, principale causa degli incendi, tenendo i campi puliti.

Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi.

Potrebbe capitare, infatti, che sia richiesto il loro intervento proprio mentre tutte le squadre sono fuori in altri interventi, specie nei periodi estivi a causa del caldo.