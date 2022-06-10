95047

PATERNÒ. VASTO INCENDIO STERPAGLIE IN ZONA STAZIONE.

Ennesimo incendio di sterpaglie in corso, nella serata di oggi 10 Giugno 2022, nei pressi della Stazione .Ad andare a fuoco cumuli di rifiuti e sterpaglie sprigionando una densa colonna di fumo ben vi...

A cura di Redazione Redazione
10 giugno 2022 21:52
PATERNÒ. VASTO INCENDIO STERPAGLIE IN ZONA STAZIONE. -
News
Condividi

Ennesimo incendio di sterpaglie in corso, nella serata di oggi 10 Giugno 2022, nei pressi della Stazione .

Ad andare a fuoco cumuli di rifiuti e sterpaglie sprigionando una densa colonna di fumo ben visibile in lontananza

Sul posto stanno operando  i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

PATERNÒ. VASTO INCENDIO STERPAGLIE IN ZONA STAZIONE.
PATERNÒ. VASTO INCENDIO STERPAGLIE IN ZONA STAZIONE.

In aggiornamento

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047