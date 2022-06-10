PATERNÒ. VASTO INCENDIO STERPAGLIE IN ZONA STAZIONE.
Ennesimo incendio di sterpaglie in corso, nella serata di oggi 10 Giugno 2022, nei pressi della Stazione .Ad andare a fuoco cumuli di rifiuti e sterpaglie sprigionando una densa colonna di fumo ben vi...
A cura di Redazione
10 giugno 2022 21:52
Ennesimo incendio di sterpaglie in corso, nella serata di oggi 10 Giugno 2022, nei pressi della Stazione .
Ad andare a fuoco cumuli di rifiuti e sterpaglie sprigionando una densa colonna di fumo ben visibile in lontananza
Sul posto stanno operando i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona.
In aggiornamento