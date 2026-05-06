Paternò, vede i Carabinieri e lancia uno zaino dal balcone: arrestato 49enne con crack e cocaina

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Paternò, al termine di alcune perquisizioni domiciliari operate nei confronti di persone sospettate di condurre attività di spaccio in casa, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, hanno arrestato un 46enne, pregiudicato di Paternò.

Gli operanti, supportati da una squadra dello Squadrone Eliportato Cacciatori Carabinieri Sicilia, prima di accedere all’interno dello stabile hanno cinturato la zona esterna per monitorare a 360 gradi la zona delle attività.

Poco dopo l’inizio del blitz, in effetti, un uomo, identificato poi per il 46enne, è stato visto mentre lanciava nel vuoto una busta di stoffa dalla quale sono fuoriusciti degli involucri in alluminio e poi uno zaino rosa dal balcone della cucina.

L’uomo, credendo di non essere visto, deve aver pensato di essersi alleggerito dello stupefacente in suo possesso senza avere problemi giudiziari.

I Carabinieri, invece, hanno recuperato il predetto materiale dallo zaino e dai contenitori della busta pesando, complessivamente, quasi 600 grammi tra crack e cocaina, scovando due bilancini di precisione ed appunti vari relativi all’attività di spaccio.

Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro come pure il materiale per il confezionamento.

Il 49enne è stato arrestato dai militari dell’Arma e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, ha convalidato l’arresto disponendo l’accompagnamento presso la casa circondariale di Catania Piazza Lanza.