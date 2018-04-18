PATERNO': Venerdì II edizione del premio "Adotta un Randagio"

Ritorna il Premio “Adotta un Randagio”, la giornata di sensibilizzazione pensata da Asse Sicilia che, per il secondo anno consecutivo, avrà il piacere di riconoscere pubblicamente il lavoro svolto dal...

Ritorna il Premio “Adotta un Randagio”, la giornata di sensibilizzazione pensata da Asse Sicilia che, per il secondo anno consecutivo, avrà il piacere di riconoscere pubblicamente il lavoro svolto dalle associazioni animaliste nella lotta al Randagismo.

Ripartendo dalla scorsa edizione in cui furono premiati oltre 60 volontari del comprensorio etneo, quest’anno si proverà a puntare l’attenzione sulle storie più toccanti di affidamento (qualcuna verrà documentata con la proiezione di video) e a rendere merito a quei volontari che si sono contraddistinti per impegno e costanza.

La lotta al Randagismo è una delle attività più strettamente connesse alla vivibilità della città ed Asse Sicilia, che da Statuto mira principalmente ad allestire attività che valorizzino il territorio e le figure professionali che vi operano, ha pensato di istituire un premio che sia da stimolo per chi, con dedizione e sacrifici, riserva parte della propria giornata a ridimensionare ed arginare una delle più tristi piaghe della nostra comunità.

La rinnovata collaborazione con le associazioni animaliste paternesi “UPA”, “Il Mio Amico”, “Cuccioli dell’Etna” e la new “Cuori Randagi” e l’avvio di un sinergico dialogo con l’Amministrazione Comunale porterà di certo quel valore aggiunto ad un’iniziativa che già ha iniziato a far parlar di se.

Al fine di massimizzare la valenza della giornata, i ragazzi di Asse si stanno adoperando per garantire la presenza delle istituzioni Locali e Regionali, auspicando un massiccia partecipazione della città chiamata a riscattare il senso di civiltà che l’ha sempre contraddistinta.

L'occasione ci è gradita per espandere il nostro invito alla Vs. persona , onorandoci di poter avere la Vs. partecipazione all'iniziativa che si terrà il 20 aprile c.a. presso la Biblioteca G.B. Nicolosi di Paternò, dalle ore 17 alle ore 20.