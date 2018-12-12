PATERNÒ: VENERDÌ LE ESEQUIE DELLA FAMIGLIA FALLICA, PROCLAMATO IL LUTTO CITTADINO

Si terranno tra venerdì e sabato i funerali della famiglia Fallica.I funerali di Cinzia Palumbo e dei due piccoli figlioletti Daniele e Gabriele, si terranno venerdì 14 Dicembre alle 15:30 nella chies...

Si terranno tra venerdì e sabato i funerali della famiglia Fallica.

I funerali di Cinzia Palumbo e dei due piccoli figlioletti Daniele e Gabriele, si terranno venerdì 14 Dicembre alle 15:30 nella chiesa Santa Barbara, mentre quelli di Gianfranco Fallica saranno sabato 15 Dicembre alle ore 15, nella Chiesa Spirito Santo.

Il Sindaco Nino Naso ha proclamato per la giornata, di domani, 14 dicembre 2018 il lutto cittadino.

ORDINA

- l’ esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici comunali.

INVITA

- Tutti i cittadini e le organizzazioni sociali, culturali e produttive ad esprimere, in

forme decise autonomamente, la propria partecipazione al lutto;

- Ad osservare alle ore 12.00 un minuto di silenzio negli uffici comunali e nelle scuole.