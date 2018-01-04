PATERNO': Vento forte, il Comune chiude parchi e cimiteri

PATERNO': Vento forte, il Comune chiude parchi e giardini

AVVISO DI PROTEZIONE CIVILE - CHIUSURA CAUSA FORTE VENTO: PARCHI, CIMITERI ED IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO

Si comunica che il sindaco di Paterno’, nella sua qualità di Autorità comunale della Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza, con ordinanza n° 4 del 04-01-2018, ha disposto la chiusura dei parchi urbani, dei civici cimiteri e degli impianti sportivi comunali all’aperto a seguito delle avverse condizioni meteo, come si desume da avviso n°18.003, emanato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile in data 03-01-2018.

Considerata l’esigenza di assumere misure precauzionali a tutela della pubblica incolumità; atteso che i parchi urbani ed i civici cimiteri, per la presenza di alberi d’alto fusto, possono essere soggetti a sradicamento per il previsto vento forte e che gli impianti sportivi comunali all’aperto, per la presenza di elementi esili e verticali che possono essere ribaltati, possono costituire luoghi di pericolo per la pubblica incolumità;

tutto ciò premesso e considerato, si ritiene necessaria adottare come misura precauzionale la chiusura dei parchi urbani (Parco Papa Giovanni XXIII, villa Moncada, Parco delle Magnolie) dal giorno 04/01/18 al 09/01/18, e degli impianti sportivi comunali all’aperto (campi di calcio Totuccio Bottino, Piero Parisi, Falcone Borsellino e i campi di tennis E. Crisafi) e dei civici cimiteri per tutto il giorno 04/01/18 fino alle ore 9.00 del 05/01/18.