PATERNO': VENTO FORTE, VOLA VIA UN TETTO: DANNI AD AUTO

Il vento forte, che ha soffiato con vere e proprie raffiche, ha causato danni ad un villino alla periferia della città.Siamo in via Ionica, (zona Via G.Verga), questo pomeriggio, il tetto di una abita...

A cura di Redazione 13 febbraio 2019 20:28

Condividi