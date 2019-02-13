PATERNO': VENTO FORTE, VOLA VIA UN TETTO: DANNI AD AUTO
A cura di Redazione
13 febbraio 2019 20:28
Il vento forte, che ha soffiato con vere e proprie raffiche, ha causato danni ad un villino alla periferia della città.
Siamo in via Ionica, (zona Via G.Verga), questo pomeriggio, il tetto di una abitazione si è scoperchiato ed è volato di tutto, cadendo in strada pericolosamente.
Per fortuna nessun danno per le persone, danni per un auto parcheggiata
Ci sono volute circa due ore di lavoro per rimuovere il tetto volato, e mettere in sicurezza l'area.
