Paternò, verifiche sul ponte del Simeto: viabilità a senso unico alternato fino al 6 settembre
PATERNO’ – Tecnici specialisti nell’analisi di strutture viarie sono al lavoro sul primo ponte sul Simeto, lungo la Strada provinciale 228, in territorio paternese.Le operazioni riguardano le prove di...
PATERNO’ – Tecnici specialisti nell’analisi di strutture viarie sono al lavoro sul primo ponte sul Simeto, lungo la Strada provinciale 228, in territorio paternese.
Le operazioni riguardano le prove di carico necessarie a verificare la capacità portante del ponte e il comportamento complessivo della struttura e delle sue componenti. L’attività si concluderà il prossimo 6 settembre.
Fino a quella data, per garantire la sicurezza, la viabilità in corrispondenza del ponte sarà regolata con senso unico alternato nella fascia oraria dalle 8:00 alle 18:00, come disposto da un’apposita ordinanza della Città metropolitana di Catania.
L’intervento si inserisce nel quadro delle verifiche programmate sulle infrastrutture strategiche del territorio, finalizzate a garantirne la sicurezza e la piena funzionalità.