95047

PATERNO’-, VIA ALLE DOMANDE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER IL 2024-2025

Sono aperti i termini per la presentazione della richiesta della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e parit...

A cura di Redazione Redazione
13 settembre 2024 08:03
PATERNO’-, VIA ALLE DOMANDE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER IL 2024-2025 -
News
Condividi

Sono aperti i termini per la presentazione della richiesta della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie per l’anno scolastico 2024/2025.

Possono richiedere il beneficio tutti coloro che hanno un indicatore della situazione economica equivalente familiare (ISEE) ,valido, pari o inferiore ad euro 10.632,94.

La richiesta, corredata dall’Isee valido, fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale del richiedente va presentata entro il 25 ottobre 2024 esclusivamente presso la scuola frequentata.

📎 Scarica documento allegato
fornitura-libri

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047