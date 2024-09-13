PATERNO’-, VIA ALLE DOMANDE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER IL 2024-2025
Sono aperti i termini per la presentazione della richiesta della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie per l’anno scolastico 2024/2025.
Possono richiedere il beneficio tutti coloro che hanno un indicatore della situazione economica equivalente familiare (ISEE) ,valido, pari o inferiore ad euro 10.632,94.
La richiesta, corredata dall’Isee valido, fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale del richiedente va presentata entro il 25 ottobre 2024 esclusivamente presso la scuola frequentata.