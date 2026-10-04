Paternò, via Canonico Renna invasa dai ratti: la denuncia dei residenti
Diversi video inviati alla redazione mostrano roditori nell’area. I cittadini chiedono un intervento urgente.
Via Canonico Renna invasa dai ratti.
È questa la denuncia arrivata alla redazione di 95047.it da parte di alcuni residenti della zona, che hanno inviato diversi video per documentare la situazione.
Nelle immagini si vedono roditori aggirarsi nell’area, alimentando la preoccupazione di chi vive nelle vicinanze.
Secondo quanto riferito nella segnalazione, il problema andrebbe avanti da giorni e la presenza dei ratti sarebbe ormai continua.
«Decine di ratti si aggirano da giorni e il Comune non interviene», è la denuncia raccolta dalla redazione.
La situazione segnalata in via Canonico Renna viene descritta dai residenti come una vera e propria emergenza di degrado, con evidenti timori anche sotto il profilo igienico-sanitario.
I cittadini chiedono quindi un intervento rapido di pulizia, bonifica e derattizzazione, oltre a controlli per verificare le condizioni dell’area.
La redazione resta disponibile a pubblicare eventuali chiarimenti o repliche da parte dell’amministrazione comunale.