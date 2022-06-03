PATERNÒ: VIA DELLE ARTI E DEI MESTIERI, STRADA CHIUSA AL TRAFFICO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ALBERI

Strada chiusa e traffico deviato.In via delle Arti e dei Maestri non si passa al momentoLa strada è stata chiusa al traffico per permettere ai Vigili del Fuoco di mettere in sicurezza le alberature do...

A cura di Redazione 03 giugno 2022 18:31

Condividi