PATERNÒ: VIA DELLE ARTI E DEI MESTIERI, STRADA CHIUSA AL TRAFFICO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ALBERI
Strada chiusa e traffico deviato.In via delle Arti e dei Maestri non si passa al momentoLa strada è stata chiusa al traffico per permettere ai Vigili del Fuoco di mettere in sicurezza le alberature do...
A cura di Redazione
03 giugno 2022 18:31
Strada chiusa e traffico deviato.
In via delle Arti e dei Maestri non si passa al momento
La strada è stata chiusa al traffico per permettere ai Vigili del Fuoco di mettere in sicurezza le alberature dopo il grave incendio che ha interessato la zona.
Sul posto a gestire il traffico la Polizia Municipale
