PATERNÒ: VIA DELLE ARTI E DEI MESTIERI, STRADA CHIUSA AL TRAFFICO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ALBERI

A cura di Redazione Redazione
03 giugno 2022 18:31
News
Strada chiusa e traffico deviato.

In via delle Arti e dei Maestri non si passa al momento

La strada è stata chiusa al traffico per permettere ai Vigili del Fuoco di mettere in sicurezza le alberature dopo il grave incendio che ha interessato la zona.

Sul posto a gestire il traffico la Polizia Municipale

