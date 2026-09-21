Paternò, via Emanuele Bellia: «Auto parcheggiate a spina di pesce, servono più controlli»

La segnalazione di un residente: «Auto sempre a spina di pesce, con il pass rosa non riesco a parcheggiare»

PATERNÒ – Torna la segnalazione sulla situazione dei parcheggi in via Emanuele Bellia, dove, secondo quanto riferito da un residente, diverse automobili continuerebbero a essere lasciate “a spina di pesce” sulle strisce blu, creando difficoltà a chi cerca un posto regolare.

La segnalazione era già arrivata nelle scorse settimane e questa mattina, 19 settembre, il cittadino è tornato a contattare la nostra redazione sostenendo che la situazione non sarebbe cambiata.

«Continuano a non esserci controlli – racconta il residente – e le auto vengono parcheggiate sempre a spina di pesce».

Il cittadino riferisce inoltre di essere in possesso del pass rosa, ma di avere difficoltà a trovare parcheggio proprio a causa delle modalità con cui alcune vetture vengono lasciate lungo la strada.

Lo stesso residente racconta di avere pagato in passato l’abbonamento per la sosta, decidendo successivamente di non rinnovarlo perché, a suo giudizio, i controlli nella zona sarebbero troppo sporadici.

La richiesta è quindi quella di una maggiore presenza e di controlli più frequenti, così da garantire il rispetto degli spazi di sosta e permettere anche ai titolari di specifici permessi di poter parcheggiare senza difficoltà.

La segnalazione viene pubblicata con l’obiettivo di portare all’attenzione degli organi competenti una situazione che, secondo quanto riferito, si ripeterebbe ormai da tempo.