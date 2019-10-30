PATERNÒ: VIA FALLICA, AUTO PROVOCA INCIDENTE E SCAPPA

Incidente, questo pomeriggio, intorno le ore 17:00, nell'incrocio tra via Fallica e via Baratta che ha coinvolto una Ford KA nuovo modello guidata da una donna ed un altra auto.Secondo le prime inform...

Incidente, questo pomeriggio, intorno le ore 17:00, nell'incrocio tra via Fallica e via Baratta che ha coinvolto una Ford KA nuovo modello guidata da una donna ed un altra auto.

Secondo le prime informazioni, a provocare l’incidente sia stata la vettura "pirata" che non rispettando lo stop ha speronato la KA, la quale con l'urto ha fatto testa -coda mettendosi all'inverso della sua corsia di marcia.

L'ignoto è fuggito senza prestare i soccorsi e accertarsi delle condizioni degli occupanti.

Per fortuna nessuna grave conseguenza per la conducente, ma tantissimo spavento.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale chiamati sul posto per ricostruire la dinamica e trovare elementi utili all'identificazione del veicolo.