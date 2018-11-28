PATERNÒ: VIA POGGIO, CADUTA CALCINACCI VIGILI DEL FUOCO IN AZIONE

Intervento dei Vigili del Fuoco del locale Distaccamento, in via Poggio a Paternò. La strada, che incrocia via Nazario Sauro. a due passi dalla chiesa di Santa Barbara, è stata temporaneamente chiusa...

Intervento dei Vigili del Fuoco del locale Distaccamento, in via Poggio a Paternò. La strada, che incrocia via Nazario Sauro. a due passi dalla chiesa di Santa Barbara, è stata temporaneamente chiusa al traffico per una caduta di intonaci e calcinacci dalla facciata di un edificio. Per questo è stato necessario l'intervento dei pompieri, che con l'ausilio di una autoscala stanno lavorando per mettere in sicurezza la zona. Sul posto anche una pattuglia della Polizia municipale per dare assistenza ai VVF e deviare il traffico.

In aggiornamento