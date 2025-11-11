Paternò, via Santa Anna trasformata in una mini discarica: protestano i residenti

Una nuova segnalazione giunge alla nostra redazione, ancora una volta dal centro abitato di Paternò. A denunciare la situazione sono alcuni cittadini, stanchi di assistere, ormai quotidianamente, a ep...

Una nuova segnalazione giunge alla nostra redazione, ancora una volta dal centro abitato di Paternò. A denunciare la situazione sono alcuni cittadini, stanchi di assistere, ormai quotidianamente, a episodi di inciviltà e degrado urbano.

In particolare, nella zona di via Santa Anna, all’angolo con via Montecenere, è stata abbandonata una busta piena di rifiuti misti, contenente di tutto: plastica morbida e dura, scarti umidi, latte di vernice e persino un piccolo forno elettrico.

“Qualcuno ha buttato tutto senza differenziare – ci scrive un residente – e gli operatori della raccolta non la prendono. È una vergogna, la città è piena di sporcizia e nessuno interviene”.

La segnalazione è di oggi pomeriggio, 11 novembre, e testimonia ancora una volta le difficoltà nella gestione del decoro urbano e nel rispetto delle regole della raccolta differenziata.

Le immagini inviate dai cittadini mostrano chiaramente la situazione, con il cumulo di spazzatura lasciato a pochi metri dalle abitazioni. Un segnale di inciviltà che danneggia l’immagine della città e penalizza chi ogni giorno si impegna per mantenere puliti i propri quartieri.

I residenti chiedono un intervento urgente per rimuovere i rifiuti e, soprattutto, per monitorare l’area al fine di scoraggiare nuovi abbandoni.

