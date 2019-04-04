PATERNÒ: VIA VITTORIO EMANUELE, CADUTA CALCINACCI VIGILI DEL FUOCO IN AZIONE
Intervento in corso dei vigili del fuoco del distaccamento di Paterno con il supporto di un mezzo autoscala del comando provinciale di Catania per la messa in sicurezza nella parte sommitale di un complesso edilizio, in via Vittorio Emanuele (altezza del semaforo) dalla quale, si sono staccati dei frammenti di intonaco da un secondo piano.
E’ accaduto oggi attorno alle ore 18:30
Per fortuna nessun ferito.
La strada è stata chiusa al traffico per un paio di minuti, per poter effettuare i lavori di messa in sicurezza.