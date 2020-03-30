PATERNÒ: VIA VITTORIO EMANUELE, CADUTA CALCINACCI VIGILI DEL FUOCO IN AZIONE E STRADA CHIUSA
A cura di Redazione
30 marzo 2020 21:22
***FLASH NEWS***
Intervento in corso dei vigili del fuoco del distaccamento di Paterno con il supporto di un mezzo autoscala del comando provinciale di Catania per la messa in sicurezza nella parte sommitale di un complesso edilizio, in via Vittorio Emanuele dalla quale, si sono staccati dei frammenti di intonaco
E’ accaduto oggi attorno alle ore 20.00
Per fortuna nessun ferito.
Al momento la strada è stata chiusa al traffico per poter effettuare i lavori di messa in sicurezza.
