PATERNÒ: VIALE DELLE ROSE, CADUTA CALCINACCI VIGILI DEL FUOCO IN AZIONE
Cadono calcinacci, fortunatamente senza alcuna conseguenza.La caduta si è erificata, questa mattina intorno alle ore 11.00 all'interno del cortile di una palazzina, al rivestimento esterno che si affa...
A cura di Redazione
12 ottobre 2019 12:37
Cadono calcinacci, fortunatamente senza alcuna conseguenza.
La caduta si è erificata, questa mattina intorno alle ore 11.00 all'interno del cortile di una palazzina, al rivestimento esterno che si affaccia su viale delle Rose, sono caduti calcinacci nel giardino sottostante, provocando preoccupazione tra i condomini.
Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco che hanno agito direttamente nella parte critica del rivestimento, per facilitare la caduta di quei residui ancora pericolanti e mettere in sicurezza la zona.
PATERNÒ: VIALE DELLE ROSE, CADUTA CALCINACCI VIGILI DEL FUOCO IN AZIONE