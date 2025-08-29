PATERNO'. Villa comunale senza orari: segnalazione dei cittadini – cancelli di via Vittorio Emanuele e via della Libertà aperti anche di notte

Un nostro lettore, nella tarda serata di ieri attorno a mezzanotte, ci ha inviato alcune foto che raccontano un fatto insolito: la villa comunale Moncada di Paternò era ancora aperta.“Aperti anche di...

Un nostro lettore, nella tarda serata di ieri attorno a mezzanotte, ci ha inviato alcune foto che raccontano un fatto insolito: la villa comunale Moncada di Paternò era ancora aperta.

“Aperti anche di notte? Come mai?”, si chiede e ci chiede chi ha segnalato l’episodio. Una domanda legittima, considerando che normalmente il giardino Moncada chiude i cancelli alle ore 21, garantendo ordine e sicurezza.

Negli ultimi giorni, invece, gli ingressi del parco sono rimasti spalancati 24 ore su 24. Come mostrano le immagini inviate in redazione, risultano aperti sia il cancello di via Vittorio Emanuele sia quello di via della Libertà. Una situazione che non è passata inosservata ai residenti della zona, i quali hanno notato la presenza di persone all’interno dell’area anche durante le ore notturne, con conseguenti timori per la sicurezza del quartiere.

Il caso appare paradossale: in un periodo in cui non mancano episodi di vandalismo e danneggiamenti alle strutture pubbliche, lasciare senza controllo uno dei luoghi simbolo della città non sembra certo una scelta prudente.

Gli abitanti chiedono quindi che venga fatta chiarezza sugli orari di apertura e chiusura e che si garantisca una gestione più attenta degli accessi, così da tutelare la sicurezza e la serenità dell’intera comunità.