Paternò, vandali ancora a Villa Moncada: ieri sera vegetazione in fiamme, intervengono i VVF

Ennesimo incendio nell’area verde. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Segnalata la presenza di gruppetti di giovani, ma non ci sono responsabilità accertate.

Paternò – Ancora fiamme a Villa Moncada. Intorno alle ore 21 di ieri sera un nuovo incendio ha interessato la vegetazione all’interno dell’area verde, dove una palma è stata avvolta dal fuoco.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza la zona.

Si tratta dell’ennesimo episodio registrato a Villa Moncada nelle ultime settimane. Una situazione che continua a suscitare preoccupazione e rabbia, soprattutto perché i roghi si stanno ripetendo con una frequenza che non può più essere ignorata.

Secondo alcune segnalazioni raccolte, nell’area sarebbero stati notati gruppetti di giovani del posto. Al momento, però, non ci sono elementi ufficiali che consentano di attribuire responsabilità precise né di confermare con certezza la natura dolosa dell’incendio.

Resta comunque il sospetto che dietro episodi simili possano esserci comportamenti irresponsabili o vere e proprie bravate. Se così fosse, dare fuoco alla vegetazione per passatempo non sarebbe soltanto un gesto incivile, ma un danno a un bene pubblico e un potenziale pericolo per chi frequenta la Villa.

A rendere ancora più assurda la situazione è il fatto che episodi del genere richiedano ogni volta l’intervento dei Vigili del Fuoco, impegnando uomini e mezzi per roghi che, se provocati volontariamente, sarebbero del tutto evitabili.

Risorse e personale che, nello stesso momento, potrebbero essere necessari per affrontare emergenze ben più gravi e urgenti.

Dopo l’ennesimo incendio torna quindi con forza la richiesta di maggiori controlli, soprattutto nelle ore serali, per tutelare Villa Moncada, scoraggiare comportamenti irresponsabili e cercare di individuare eventuali responsabili.

Villa Moncada non può continuare a finire nel mirino di gesti simili. Non si tratta soltanto di proteggere il verde pubblico, ma anche di evitare interventi inutili che rischiano di sottrarre uomini e mezzi dei soccorsi ad altre emergenze.