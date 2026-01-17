Paternò, Villa Moncada chiusa senza preavviso: cancelli serrati questa mattina lato via Libertà

La villa Moncada risulta completamente chiusa nella giornata di oggi, sabato 17 gennaio 2026. Dopo la segnalazione dei cancelli sbarrati sul lato di via Libertà, nelle ultime ore è stato accertato ch...

La villa Moncada risulta completamente chiusa nella giornata di oggi, sabato 17 gennaio 2026. Dopo la segnalazione dei cancelli sbarrati sul lato di via Libertà, nelle ultime ore è stato accertato che anche l’ingresso principale di via Vittorio Emanuele è chiuso, rendendo di fatto inaccessibile l’intera area verde.

Una situazione che ha colto di sorpresa i cittadini, considerando che fino a pochi giorni fa la villa era regolarmente aperta, in alcuni casi anche nelle ore serali e notturne.

Al momento non si hanno informazioni ufficiali in merito alla chiusura:

nessun avviso affisso ai cancelli, nessuna ordinanza pubblicata, né comunicazioni da parte dell’amministrazione comunale.

Tra le ipotesi al vaglio vi sarebbe un possibile collegamento con l’allerta meteo gialla prevista per oggi, diramata dalla Protezione Civile.

Secondo le previsioni, infatti, nei prossimi giorni il maltempo potrebbe intensificarsi, con piogge e vento più forti, circostanza che potrebbe aver spinto alla chiusura preventiva della villa per motivi di sicurezza.

Si tratta, al momento, solo di una supposizione, in assenza di conferme ufficiali.

Si resta in attesa di una comunicazione ufficiale che possa fare chiarezza sull’accaduto.

Seguiranno aggiornamenti