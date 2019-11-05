95047

PATERNÒ: VINTI 100MILA EURO CON UN 9 DOPPIO ORO

A cura di Redazione Redazione
05 novembre 2019 09:41
Il 10eLotto premia un giocatore di Paternò,  con un 9 Doppio Oro da 100mila euro, grazie a un ‘nove’ centrato mettendo in gioco dieci numeri a fronte di una puntata da 3 euro.

Sul podio delle vincite anche il 9 Oro da 50mila euro centrato ad Atri (TE) e di nuovo la Sicilia, con un 9 da 20mila euro realizzato a Modica, in provincia di Ragusa.

Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato premi per un totale di oltre 4,7 miliardi di euro.

