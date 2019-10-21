I Carabinieri della Stazione di Paternò hanno arrestato il 55enne Giovanni Sambataro, del luogo, in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale di Caltagirone.L’uomo, in particolar...

PATERNO': VIOLA LE PRESCRIZIONI DELL'AFFIDAMENTO, ARRESTATO

L’uomo, in particolare, era stato più volte sorpreso dai militari in palese violazione delle prescrizioni inerenti l’affidamento in prova ai servizi sociali al quale egli era sottoposto. L’arrestato è stato portato nel carcere catanese di Piazza Lanza.