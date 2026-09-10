Paternò, violento incidente nella mattinata a Tre Fontane: due auto coinvolte, feriti donna e minore

Nell’incidente coinvolte una Fiat Panda e una Fiat Sedici. Una vettura ha terminato la corsa sopra la rotonda.

Un violento incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi a Paternò, lungo la SP 77, in zona Tre Fontane.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due automobili, una Fiat Panda e una Fiat Sedici. A seguito del forte impatto, una delle due vetture ha terminato la propria corsa sopra la rotonda, riportando evidenti danni.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza per prestare i primi soccorsi alle persone coinvolte. Due i feriti, una donna e un minore, che dopo le prime cure sono stati trasportati all’ospedale di Paternò per ulteriori accertamenti.

Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale di Paternò, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire e stabilire con esattezza la dinamica dell’incidente.

Durante le operazioni di soccorso e i rilievi, il tratto della SP 77 interessato dal sinistro è stato temporaneamente bloccato, con il traffico deviato lungo alcune strade secondarie.