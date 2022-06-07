AGGIORNAMENTOE' di un ferito, un ragazzo ventenne ricoverato in condizioni serie all'ospedale Cannizzaro di Catania, il bilancio del sinistro che si è verificato nella serata di ieri, 07 Giugno 2022...

AGGIORNAMENTO

E' di un ferito, un ragazzo ventenne ricoverato in condizioni serie all'ospedale Cannizzaro di Catania, il bilancio del sinistro che si è verificato nella serata di ieri, 07 Giugno 2022 Viale dei Platani nei pressi con la via Campo dei Fiori.

Il ragazzo a bordo un Honda Sh 300 per cause al vaglio da parte dell'autorità si è scontrato con una Suzuki Swift .

L'impatto è stato violentissimo tanto da mandare in frantumi il lunotto posteriore del mezzo a quattro ruote.

Illeso il conducente dell’autovettura.

PATERNÒ: VIOLENTO SCONTRO AUTO MOTO AL VIALE DEI PLATANI, FERITO CENTAURO 1/3 Successivo »

FLASH

Grave incidente intorno alle ore 23.30 a Paternò.

Per cause in via d'accertamento da parte dell'autorità si è verificato un violento scontro tra una una Honda Sk300 ed una autovettura in Viale dei Platani nei pressi con la via Campo dei Fiori.

Ad avere la peggio secondo le prime informazioni il centauro che a causa del violento impatto è caduto rovinosamente a terra.

Sul posto sono intervenuti due ambulanze del 118 per dare le prime cure, soccorso e trasferito all'ospedale il centauro per gli accertamenti e le cure del caso.

Al momento non si conoscono la gravità delle ferite riportate.

Sul posto per i dovuti rilievi stanno operando gli uomini della locale stazione dei Carabinieri