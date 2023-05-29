FLASHIncidente, senza le primissime informazioni senza gravi conseguenze per le persone.Il sinistro si è verificato pochi minuti fa, di oggi 29 Maggio 2023 a Paternò.Lo scontro che ha interessato un a...

FLASH

Incidente, senza le primissime informazioni senza gravi conseguenze per le persone.

Il sinistro si è verificato pochi minuti fa, di oggi 29 Maggio 2023 a Paternò.

Lo scontro che ha interessato un autoveicolo ed uno scooter si è verificato al Corso Italia, l'impatto è stato abbastanza violento tanto da far terminare la corsa dello scooter contro il palo della segnaletica.

Come detto precedentemente, per fortuna il centauro non avrebbe riportato gravi conseguenze

Il traffico nel tratto interessato dal sinistro sta subendo notevoli rallentamenti

PATERNÒ, VIOLENTO SCONTRO AUTO SCOOTER AL CORSO ITALIA 1/2 Successivo »

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO