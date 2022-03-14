PATERNÒ. VIOLENTO SCONTRO FRONTALE TRA DUE AUTO A TRE FONTANE, DUE FERITI

Incidente nel pomeriggio di oggi, 14 Marzo 2022, sulla sp 58 in contrada Tre Fontane in territorio di Paternò.Per cause al vaglio della Polizia Municipale di Paternò che è sul posto, si è verificato u...

Incidente nel pomeriggio di oggi, 14 Marzo 2022, sulla sp 58 in contrada Tre Fontane in territorio di Paternò.

Per cause al vaglio della Polizia Municipale di Paternò che è sul posto, si è verificato un violento scontro frontale tra due veicoli.

I mezzi coinvolti sono una alfa 156 ed una Dr5, nello scontro due persone, gli occupanti della Dr, sono rimasti feriti è immediatamente sono stati soccorsi dal 118 e trasportati, per gli esami e le cure del caso in ospedale.

Non avrebbero riportato, secondo le prime informazioni, gravi ferite.

Il traffico nel tratto interessato dal sinistro sta subendo rallentamenti.