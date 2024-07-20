PATERNÒ, VIOLENTO SCONTRO IN VIA DELLA LIBERTÀ, 4 FERITI

Paternò, 20 luglio 2024 - Un grave incidente stradale è avvenuto questa mattina in via della Libertà a Paternò, coinvolgendo due automobili: una Alfa Romeo Stelvio e una Renault Scenic.L'impatto tra i...

L'impatto tra i veicoli è stato estremamente violento, risultando nel ferimento di quattro persone.

Fortunatamente, secondo le prime informazioni disponibili, nessuno dei feriti avrebbe riportato lesioni gravi.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti immediatamente i soccorritori.

Il personale del 118 è arrivato con diverse ambulanze per prestare le prime cure ai feriti e trasportarli agli ospedali più vicini.

Anche i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento sono stati coinvolti nelle operazioni di soccorso, assicurando l'area e lavorando per liberare le persone rimaste intrappolate nei veicoli.

Le autorità stanno ancora indagando sulla dinamica dell'incidente.

Sul posto sono intervenuti le autorità per i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica e per la gestione del traffico.

A seguito dell'incidente, la circolazione in via della Libertà è stata interrotta per circa un'ora. Questo ha permesso ai soccorritori di operare in sicurezza.