PATERNO, Violento scontro oggi tra due auto in Via Fallica

Paternò – Un incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi, 14 agosto 2025, intorno alle 11:30, all’incrocio tra via Fallica e via Bellini. A scontrarsi, per cause ancora in fase di...

Paternò – Un incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi, 14 agosto 2025, intorno alle 11:30, all’incrocio tra via Fallica e via Bellini. A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertamento, sono stati una Ford e un’Opel Meriva.

Secondo una prima ricostruzione, la collisione sarebbe stata provocata da una mancata precedenza. L’impatto, particolarmente violento, ha spinto l’Opel a finire la propria corsa sul marciapiede, abbattendo alcuni dissuasori e fermandosi di traverso.

Fortunatamente, gli occupanti dei due veicoli non hanno riportato ferite gravi, ma hanno vissuto momenti di forte paura. Non si è reso necessario l’intervento dei soccorritori.

Il traffico nella zona ha subito lievi rallentamenti, soprattutto a causa della posizione anomala dell’Opel sul marciapiede. Al momento dell’incidente, sul posto non risultavano presenti pattuglie delle forze dell’ordine.