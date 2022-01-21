PATERNO'. VIOLENTO SCONTRO TRA DUE AUTO AL CORSO ITALIA
Brutto incidente stradale, intorno alle ore 13 di oggi, 21 Gennaio 2022, nella rotatoria Corso Italia viale dei Platani a Paternò.
Ad essere coinvolti due autovetture, una Lancia Ypsilon ed una Fiat 600 che per cause al momento non note si sono scontrati.
Lo scontro sarebbe stato così violento da provocare l’esplosione del lunotto posteriore della Fiat 600.
Fortunatamente, secondo le prime informazioni nessuna persona è rimasta ferita in modo grave
Il traffico nel tratto interessato dal sinistro sta subendo rallentamenti
Si ringrazia il lettore che ci ha segnalato l'incidente via Whatsapp.