PATERNÒ. VIOLENTO SCONTRO TRA DUE AUTOVETTURE SULLA SP15, SOCCORSI SUL POSTO

Gravissimo incidente nella serata di oggi, 23 aprile 2024 a Paternò.

Per cause al vaglio da parte dell'autorità si è verificato un violentissimo scontro tra due veicoli, un alfa 147 ed una Renault Scenic, in contrada Agnelleria sulla strada provinciale 15 , la strada che collega il parco divertimenti etnalnd all'incrocio "4 strade".

Sul posto sono presenti tre ambulanze del 118, i vigili del fuoco che hanno estratto una persona incastrata all'interno del veicolo e per la messa . in sicurezza i mezzi.

Bilancio provvisorio di due donne ferite in modo serie che dopo le prime cure del caso sono stati trasferiti all'ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

I Carabinieri sono sul posto per I dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica.

La strada al momento è chiusa al traffico per consentire le operazioni in totale sicurezza.