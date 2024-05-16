PATERNÒ. VIOLENTO SCONTRO TRA DUE MEZZI IN VIA CONVENTO

Nella serata di oggi, 16 Maggio 2024 intorno alle ore 23, si è verificato un violento scontro tra due veicoli in via del Convento, nei pressi di via Cappuccini. L'incidente ha coinvolto una Fiat Panda...

Nella serata di oggi, 16 Maggio 2024 intorno alle ore 23, si è verificato un violento scontro tra due veicoli in via del Convento, nei pressi di via Cappuccini.

L'incidente ha coinvolto una Fiat Panda e una minicar, e al momento le cause che hanno portato al sinistro rimangono sconosciute.

Le prime informazioni indicano che, nonostante l'impatto sia stato particolarmente violento, non ci sono gravi conseguenze per le persone coinvolte.

Tuttavia, entrambi i veicoli hanno riportato gravi danni.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato i rilievi necessari per determinare l'esatta dinamica dell'accaduto. La presenza delle forze dell'ordine e i rilievi in corso stanno causando rallentamenti al traffico nella zona.